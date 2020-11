Actualidade

Estudantes da Escola Superior de Saúde Santa Maria, no Porto, desenvolveram um projeto que visa, através de uma unidade móvel, prestar cuidados de fisioterapia nas regiões mais "esquecidas" do país e promover o envelhecimento ativo, revelaram hoje os responsáveis.

A pandemia da covid-19 "ainda não existia" quando José Roberto Abreu Machado e Beatriz Miranda, ambos finalistas do curso de fisioterapia da Escola Superior de Saúde Santa Maria, começaram a desenvolver o projeto 'Saúde Sobre Rodas: Um projeto Social'.

"Quando avançamos com a ideia ainda não existia a covid-19. Apostámos nesta solução porque gostamos muito da fisioterapia ao domicílio, mas não gostávamos do facto de termos de invadir a habitação do utente", explicou, em declarações à Lusa, Beatriz Miranda, de 22 anos.