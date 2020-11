Actualidade

O referendo local à eventual alteração da data do feriado municipal de Vizela foi adiado pela segunda vez, agora por imposição da Comissão Nacional de Eleições (CNE), anunciou a Câmara.

Em comunicado, a Câmara refere que a CNE "declarou sem efeito a realização do referendo", que estava marcado para 13 de dezembro, desde logo porque nessa data "estará em curso o processo eleitoral do Presidente da República".

A CNE teve ainda em conta que Vizela, no distrito de Braga, é um dos concelhos considerados de "elevado risco" no âmbito da pandemia de covid-19 e está a braços com um conjunto de medidas restritivas para travar a propagação da doença.