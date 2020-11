Actualidade

(CORREÇÃO) Porto, 20 nov 2020 (Lusa) - Estudantes da Escola Superior de Saúde Santa Maria, no Porto, desenvolveram um projeto que visa, através de uma unidade móvel, prestar cuidados de fisioterapia nas regiões mais "esquecidas" do país e promover o envelhecimento ativo, revelaram hoje os responsáveis.

A pandemia da covid-19 "ainda não existia" quando José Roberto Abreu Machado e Beatriz Miranda, ambos finalistas do curso de fisioterapia da Escola Superior de Saúde Santa Maria, começaram a desenvolver o projeto 'Saúde Sobre Rodas: Um projeto Social'.

"Quando avançamos com a ideia ainda não existia a covid-19. Apostámos nesta solução porque gostamos muito da fisioterapia ao domicílio, mas não gostávamos do facto de termos de invadir a habitação do utente", explicou, em declarações à Lusa, Beatriz Miranda, de 22 anos.