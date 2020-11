Covid-19

As compras físicas na rede Multibanco recuaram 12% na primeira quinzena de novembro face ao mesmo período de 2019, invertendo a tendência de "ligeira recuperação" do consumo nos meses de verão e em outubro, divulgou hoje a SIBS.

"Depois de uma ligeira recuperação nos níveis de consumo em Portugal nos meses de verão e no último mês de outubro, esta primeira quinzena de novembro volta a registar uma quebra nas compras físicas na rede Multibanco, ou seja, um decréscimo de 12% face aos primeiros 15 dias do mês de novembro de 2019", refere a SIBS em comunicado.

Já no que se refere às compras 'online', os dados da plataforma SIBS Analytics apontam um crescimento de 32% para o mesmo período e em comparação com o ano passado, "em linha com a tendência verificada ao longo do ano".