Covid-19

O número de casos do novo coronavírus ultrapassou a marca dos nove milhões na Índia, o segundo país mais afetado do mundo depois dos Estados Unidos, anunciaram hoje as autoridades de saúde indianas.

O SRAS-CoV-2 infetou mais de 9.004.000 pessoas na Índia e matou 132.162, de acordo com números oficiais indianos.

Muitos especialistas acreditam, porém, que os números reais são muito maiores, devido à subnotificação e ao número relativamente baixo de testes realizados na Índia.