O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau registou uma descida anual de 63,8% no terceiro trimestre, um valor que atenuou a queda no trimestre precedente, que fora de 68%, foi hoje anunciado.

A economia de Macau, altamente dependente dos casinos e do turismo chinês, sofreu este ano com a queda a pique do número de visitantes, por causa da pandemia, num território que recebeu quase 40 milhões de turistas em 2019.

Segundo um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos, para a melhoria dos resultados no terceiro trimestre contribuiu "o aumento do número de visitantes entrados, impulsionado pelo afrouxamento da política de restrições de viagens turísticas do Interior da China para Macau", o que travou igualmente a quebra das exportações de serviços, "com um decréscimo anual de 87,5%".