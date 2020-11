Actualidade

Um homem foi executado na quinta-feira nos Estados Unidos, após a sua pena ser suspensa e reconfirmada, quebrando uma tradição dos presidentes cessantes norte-americanos de suspender todas as execuções.

Orlando Hall foi executado com uma injeção letal numa prisão do estado de Indiana, no final de um dia em que um tribunal federal suspendeu a execução e, poucas horas depois, o Supremo Tribunal a reconfirmou.

O afro-americano, de 49 anos, foi condenado à morte em 1995 por sequestro, violação e assassínio de uma menina de 16 anos, Lisa Rene, que espancou e enterrou viva, como parte de um acerto de contas.