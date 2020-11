Covid-19

O Grande Prémio de Macau arrancou hoje com a 'prata da casa' na sua maioria, uma prova diferente e com fortes medidas de prevenção anti-pandemia, mas com público, num território que já não regista casos da covid-19 há quase cinco meses.

Com as fronteiras praticamente encerradas, Macau teve de se virar para os pilotos oriundos da China continental, único território de onde é possível entrar em Macau sem quarentena obrigatória de 14 dias.

Ainda assim, os pilotos que entraram pela China continental tiveram de apresentar um teste negativo de ácido nucleico à entrada de Macau. Caso entrassem através de outros territórios tinham de fazer obrigatoriamente uma quarentena de 14 dias num hotel na capital mundial dos casinos.