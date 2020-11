Actualidade

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a penas suspensas, que variam entre os dois anos e os dois anos e meio de prisão, cinco dos 10 militares da GNR acusados de agredir e torturar três pessoas, em 2015.

As vítimas eram dois homens que na noite anterior tinham atacado três guardas no interior e nas imediações de um bar na Murtosa, no distrito de Aveiro, e um terceiro indivíduo que também estava presente naquele local.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que foram dadas como provadas apenas algumas das agressões sofridas por dois dos ofendidos, tendo referido que as declarações da terceira vítima "não convenceram o tribunal".