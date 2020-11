Actualidade

O ministro português dos Negócios Estrangeiros e mais oito ministros da União Europeia (UE) pediram à Comissão Europeia uma "breve ratificação" do acordo comercial com o Mercosul, destacando as consequências ambientais e económicas do seu fracasso.

"Queremos manifestar o nosso apoio à assinatura e à ratificação do acordo da UE com o Mercosul e [...] esperamos que em breve possamos concluir, de maneira bem-sucedida, um processo que começou há mais de 20 anos", referem os nove ministros numa carta enviada ao vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, com a pasta do Comércio.

Na carta, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, e os ministros da área do Comércio ou dos Negócios Estrangeiros da República Checa, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, Itália, Letónia e Suécia salientam que "não assinar ou não ratificar o acordo com o Mercosul vai não só afetar a credibilidade da UE enquanto parceiro de negociação e geopolítico, mas também fortalecer a posição de outros concorrentes na região".