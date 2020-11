Covid-19

A Câmara de Coimbra vai apoiar as famílias do concelho que perderam rendimentos durante a pandemia, com vales para compras no comércio local, no valor global de 500 mil euros, anunciou a autarquia.

O município vai apoiar "as famílias do concelho, que perderam rendimentos durante a pandemia da covid-19, com vales para dinamizar o comércio local na época natalícia que se avizinha", informa a Câmara, numa nota à comunicação social.

"A verba disponível para este programa é de meio milhão de euros e parte foi canalizada da programação de Natal que a autarquia decidiu cancelar", explicita.