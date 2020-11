Covid-19

A Câmara de Idanha-a-Nova aprovou um pacote de medidas de apoio à atividade económica local, com um impacto previsto de 400 mil euros, para combater os efeitos da pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"Acabámos de lançar um conjunto de medidas muito concretas, com efeitos a curto e médio prazo, que visam o apoio imediato à tesouraria, a mitigação dos efeitos da crise e o relançamento da atividade económica, em especial do turismo, da restauração e da hotelaria", afirma, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

Este município do distrito de Castelo Branco vai implementar um conjunto de novos benefícios e isenções fiscais para o tecido económico local, que inclui, por exemplo, a não aplicação da atualização do coeficiente dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, no ano civil de 2021.