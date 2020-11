Brexit

A presidente da Comissão Europeia reconheceu hoje que as negociações com o Reino Unido sobre as relações no pós-'Brexit' conheceram progressos nos últimos dias, mas advertiu que "ainda faltam uns bons metros" para a meta.

Durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, Ursula von der Leyen, questionada sobre notícias que dão conta de que 95% de um acordo de livre comércio entre as partes já está concluído, respondeu que tem "zero comentários sobre percentagens, pois, como se sabe, nada está acordado até tudo estar acordado", mas admitiu que as negociações conhecem agora um melhor momento.

"É verdade que depois de semanas difíceis, com progressos muito, muito lentos, vimos nos últimos dias melhores progressos e mais movimento em questões importantes. Isto é bom", declarou.