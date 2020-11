Actualidade

A obra vencedora do prémio Booker deste ano, "Shuggie Bain", de Douglas Stuart, vai ser publicada em Portugal na segunda metade do próximo ano, anunciou hoje a Alfaguara.

Em comunicado, a Alfaguara refere que a publicação em Portugal do livro de estreia de Douglas Stuart vai ter lugar em 2021, tendo fonte da editora acrescentado à Lusa que deverá acontecer na segunda metade do ano.

A editora Clara Capitão, citada no comunicado, diz que "Shuggie Bain" foi o primeiro livro que leu durante o confinamento de março: "Era uma leitura dura, talvez não a mais recomendada para um momento em que todos estávamos tão assustados. Mas ler aquela história, ao mesmo tempo tão triste e tão bonita, deu-me a possibilidade de olhar para lá do meu universo doméstico e relativizar as minhas queixas ou preocupações."