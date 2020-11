Actualidade

A Comissão Europeia lançou hoje um programa de 3,9 milhões de euros para apoiar o jornalismo de investigação e a liberdade de imprensa na União Europeia (UE), abrindo candidaturas para universidades e associações até janeiro de 2021.

"Hoje, a Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas no valor de 3,9 milhões de euros para continuar a apoiar as investigações transfronteiriças, bem como para mapear e abordar as violações da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social", anunciou o executivo comunitário em comunicado.

Em concreto, este pacote visa "apoiar jurídica e materialmente a formação de jornalistas de investigação, promover a partilha de conteúdos, a criação conjunta e a tradução de peças jornalísticas de interesse geral", bem como "monitorizar as violações da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social para assegurar que o público em geral e as instituições europeias disponham de informação fiável e abrangente", elencou a instituição.