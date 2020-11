Covid-19

A empresa de medicamentos Gilead Sciences lamentou hoje as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) contra o uso do Veklury (remdesivir) no tratamento de doentes com covid-19, alegando que o fármaco é reconhecido em "inúmeras organizações".

"É reconhecido como tratamento padrão para doentes hospitalizados com covid-19 nas orientações clínicas de inúmeras organizações nacionais conceituadas, incluindo, entre outros, o National Institutes of Health e a Infectious Diseases Society of America nos EUA, bem como os seus congéneres no Japão, Reino Unido e Alemanha", defendeu a empresa em comunicado, na sequência da posição emitida hoje por um grupo de peritos da OMS, a desaconselhar o medicamento antiviral remdesivir para tratar a covid-19, por falta de provas de que seja eficaz.

A biofarmacêutica norte-americana considerou que existem evidências sólidas de "múltiplos estudos aleatorizados e controlados", divulgados em publicações científicas revistas por pares, que validam os benefícios clínicos do Veklury, incluindo "a recuperação significativamente mais rápida, que pode libertar recursos hospitalares limitados".