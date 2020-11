Actualidade

As autoridades encontraram hoje o corpo de um homem de 90 anos nos escombros da habitação que ardeu por completo na terça-feira na cidade da Guarda, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil.

O corpo do homem foi encontrado "pelas 12:30 nos escombros do interior da habitação", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

Segundo a fonte, o idoso estava a ser procurado desde o dia do incêndio, no âmbito de uma operação que envolveu elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP, da GNR, da Polícia Judiciária e da proteção civil municipal.