Covid-19

Um surto de covid-19 no bairro social Margens do Arunca, em Pombal, infetou 47 pessoas, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

"O bairro social tem 55 habitações, onde moram cerca de 220 pessoas. Há 47 infetados", afirmou Diogo Mateus, referindo "não estar ninguém internado" e salientando que "muitas pessoas estão assintomáticas".

Segundo o presidente deste município do distrito de Leiria, o primeiro caso "terá sido detetado na segunda semana deste mês", tendo sido realizados "214 testes, de que resultaram 47 positivos".