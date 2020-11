Covid-19

Os presidentes executivos (CEO) do BCP e do BPI afirmaram hoje a "disponibilidade" da banca para colaborar com o Governo no "desenho de soluções" adicionais e específicas para os setores mais afetados pela pandemia, como a restauração.

"Creio que a restauração é um dos setores em que, provavelmente, o Estado tem de dar mais apoios. Mas não se pode pedir aos bancos que concedam crédito se não tiverem capacidade de recuperar esses créditos, isso é uma mera destruição de valor. Cabe ao Governo trabalhar em soluções e a banca também está disponível, pelo menos o BCP está, seguramente, empenhado no desenho de soluções que possam ajudar esses setores muito específicos", afirmou o CEO do Millennium BCP.

O banqueiro falava durante a conferência 'online' "A Banca no pós-covid-19", promovida pelo Dinheiro Vivo e TSF.