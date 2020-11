OE2021

Os deputados iniciaram hoje o debate sobre artigos do OE2021 e propostas de alteração que vão começar a ser votados na especialidade com a atualização das pensões, a autonomia de contração na saúde e lei laboral a centrarem atenções.

O Governo rejeitou hoje acusações de discriminação no aumento extraordinário das pensões de valor mais baixo, acentuando que foi o Governo do PSD e do CDS-PP quem teve uma atitude discricionária.

O tema das pensões foi introduzido no debate pelo deputado do CDS-PP João Almeida que acusou o Governo e o PS de discriminarem os "pensionistas mais pobres dos mais pobres" com aumentos extraordinários de pensões diferenciados.