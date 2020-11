Taça Portugal

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu hoje que quer evitar "as surpresas da Taça de Portugal" no jogo de sábado, frente ao Fabril, na terceira eliminatória da competição, prometendo uma equipa "sem relaxamentos".

"A Taça é uma prova fantástica, pela qual tenho um carinho muito especial, até pelas surpresas que acontecem. Mas não queremos ser surpreendidos com essas situações que tantas vezes acontecem nesta prova. Queremos começar bem e revalidar o título que conquistámos", disse o técnico dos 'dragões', em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto garantiu que grupo "está consciente das dificuldades que pode encontrar se não estiver seu nível habitual" no embate contra o adversário do Campeonato de Portugal, afirmando que o jogo com o Marselha, da Liga dos Campeões, na terça-feira, não pode estar já no horizonte.