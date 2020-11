Covid-19

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 1.360.914 mortos no mundo desde que foi declarado o aparecimento da doença na China no final de dezembro, segundo um balanço realizado pela agência AFP às 11:00 de hoje.

Mais de 56.872.830 casos de contaminação foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais 36.274.600 foram considerados curados.

A agência noticiosa francesa sublinha que o número de casos diagnosticados só reflete, contudo, uma fração do número real de infeções.