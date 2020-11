Actualidade

Uma operadora chinesa de estações de serviço anunciou que está em negociações para a compra de uma fábrica de cimento na cidade de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira, a Sino Energy International Holdings Group Ltd revela que assinou um memorando de entendimento não-vinculativo com uma outra empresa chinesa, a Sino-Harbor Construction Group (Hong Kong) Co Ltd, para a aquisição de uma participação de 65 por cento na fábrica.

A Sino Energy tem agora 120 dias para analisar as contas da fábrica antes de decidir se pretende ou não assinar um acordo definitivo de compra, período que pode ser alargado por mútuo acordo.