O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje que a pandemia de covid-19 demonstra a necessidade de acelerar a industrialização do continente, encarada como fundamental para o desenvolvimento, numa mensagem no Dia da Industrialização.

"A industrialização, através da qual acrescentamos valor ao que produzimos e exportamos de forma competitiva, e também o comércio entre nós, no seguimento do acordo de livre comércio, deve ser uma prioridade e deve acontecer", defendeu o vice-presidente para a área do Setor Privado, Infraestrutura e Industrialização, Solomon Quaynor.

"A resiliência das economias africanas é fundamental, e isso significa que independentemente dos choques externos no futuro, temos de reconstruir de forma a que o nosso povo, particularmente os jovens e as mulheres que lideram os agregados familiares, tenham empregos e um futuro melhor", acrescentou o responsável numa nota enviada à Lusa.