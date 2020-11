Actualidade

O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de prevaricação de titular de cargo público quando liderava, em 2013, o município de Vila Nova de Poiares.

"Os factos remontam ao termo do mandato autárquico de 2013, sendo imputada a adjudicação de contrato de fornecimento de equipamento, sem qualquer procedimento, já em pleno período de gestão limitada dos órgãos autárquicos, com adulteração das datas dos contratos para momento anterior ao do início de tal período", refere uma nota colocada na página da Internet do MP.

Contactado pela agência Lusa, Jaime Marta Soares, que presidiu àquele município do distrito de Coimbra durante quase 40 anos, disse estranhar a acusação e mostrou-se de "consciência tranquila", referindo que nunca fez "nada à revelia da lei".