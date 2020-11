Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, pediu hoje uma "frente para combater firmemente" o abuso e a exploração sexuais de menores da sociedade, considerando fundamental o reforço das ações preventivas e um enquadramento jurídico adequado.

"Todos nós - Estado e Sociedade, incluindo as próprias crianças e adolescentes, as famílias, as organizações da sociedade civil, a comunicação social e todos os cidadãos de modo geral - temos de constituir uma frente para combater firmemente este flagelo das nossas sociedades", pediu.

O chefe de Estado cabo-verdiano discursava na abertura de um fórum infantojuvenil, na cidade da Praia, por ocasião do dia mundial da criança e do 31.º aniversário da convenção dos direitos da criança.