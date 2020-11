OE2021

Os deputados aprovaram hoje, apenas com os votos contra do PS, uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) do PSD que estabelece que não podem ser impostas às entidades reguladoras cativações sobre receitas próprias.

A proposta de aditamento ao artigo 2.º do OE2021 foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas parlamentares, à exceção do PS que votou contra, naquela que foi a primeira coligação negativa durante as votações na especialidade do OE2021 que arrancaram hoje na Comissão de Orçamento e Finanças.

"Às entidades abrangidas pela lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, não podem ser impostas cativações de verbas sobre os montantes das respetivas receitas próprias ou sujeição a autorização dos membros do Governo para celebração de contratos ou realização de despesa", lê-se na proposta dos social-democratas.