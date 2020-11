Taça Portugal

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje nunca mais querer recordar a última final da Taça de Portugal em que esteve presente, pelo Sporting, da qual saiu derrotado, poucos dias depois da invasão à academia de Alcochete.

O técnico volta no sábado a disputar, pela primeira vez, um encontro da prova 'rainha' do futebol português, no terreno do Paredes, do Campeonato de Portugal, e garantiu que as emoções do último desafio na prova só lhe virão à memória se voltar a chegar à final.