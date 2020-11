Actualidade

O presidente indigitado do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, admitiu hoje que o novo executivo terá "muitas dificuldades" pela frente, mas disse que estará preparado para as "ultrapassar com sucesso".

"Temos muitos problemas para resolver. Temos muitas dificuldades que surgem dos tempos que vivemos, uns da responsabilidade puramente regional, tendo em conta legados, outros da influência nacional, internacional, global e também, finalmente, o contexto pandémico que nos dá muitos constrangimentos. A governação está preparada para podermos, de forma progressiva, fazer face a estas dificuldades e ultrapassar com sucesso os impedimentos que hoje existem e que queremos que amanhã sejam transformados em oportunidades", avançou.