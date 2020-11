Açores/Eleições

(CORREÇÃO NO 14.º PARÁGRAFO) Angra do Heroísmo, Açores, 20 nov 2020 (Lusa) - O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM, será maior do que o atual, com 10 secretarias regionais e uma subsecretaria, além de Presidência e da Vice-presidência.

Em Angra do Heroísmo, o líder regional social-democrata, José Manuel Bolieiro, entregou hoje a composição do XIII Governo Regional ao representante da República para os Açores, Pedro Catarino, como prevê o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma.

O ainda atual Governo Regional, do PS, era composto por nove secretarias regionais, além da Presidência e da Vice-presidência.