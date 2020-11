Taça Portugal

O médio Pizzi é o único 'sobrevivente' dos habituais titulares da equipa do Benfica para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, para a qual o treinador Jorge Jesus chamou hoje vários futebolistas da equipa B.

Para a estreia das 'águias' na Taça, no sábado em casa do Paredes (21:15), terceiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal, o treinador benfiquista chamou oito jovens da B e ainda um da equipa de sub-23.

Nos 20 escolhidos entram os defesas Morato e João Ferreira, os médios Vukotic, Kevin Csoboth, Paulo Bernardo, Gerson Sousa e Tiago Araújo e o avançado Daniel dos Anjos, todos da equipa B, enquanto o central Kalaica, também chamado, fez esta época um jogo pelos sub-23.