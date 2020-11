OE2021

A proposta de alteração do PAN ao Orçamento do Estado para 2021 sobre transparência no financiamento público a fundações, associações e outra entidades privadas foi aprovada hoje com votos a favor de todas as bancadas à exceção do PS.

A iniciativa do PAN foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito das votações do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na especialidade com os votos a favor de todos os partidos menos dos socialistas, que votaram contra, constituindo a segunda coligação negativa registada esta tarde no parlamento.

"Durante o ano de 2021, o Governo assegura a divulgação pública, com atualização trimestral, da lista de financiamentos por via de verbas do Orçamento do Estado a fundações, a associações e a outras entidades de direito privado, incluindo observatórios nacionais e estrangeiros que prossigam os seus fins em território nacional", define a proposta do PAN.