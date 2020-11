Actualidade

Cientistas encontraram microplásticos em amostras de neve do monte Evereste recolhidas a mais de 8.000 metros de altitude, indicam os resultados de um estudo conduzido pela universidade de Plymouth, Reino Unido, e hoje divulgado.

As amostras, recolhidas na montanha e num vale, revelaram quantidades substanciais de fibras de poliéster, acrílico, nylon e polipropileno, materiais muito utilizados em vestuário de exterior habitualmente usado pelos alpinistas, além de estarem presentes em tendas e cordas de escalada.

Os investigadores admitem que as fibras, algumas encontradas em amostras de neve recolhidas a 8.440 metros acima do nível do mar, podem ser fragmentos de artigos usados durante as expedições para alcançar o cume do Evereste, mas também dizem ser possível que os microplásticos tenham sido transportados de altitudes mais baixas pelos ventos fortes que normalmente se fazem sentir nas encostas da montanha.