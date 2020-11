Actualidade

O número de internados nos hospitais do Grande Porto devido ao surto de 'legionella', que atinge os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, diminuiu hoje para 14, após três pessoas terem recuperado da doença.

Segundo fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), as três altas verificaram-se no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, que passa a ter apenas um doente com 'legionella' a requerer cuidados na unidade.

Também hoje, e pelo segundo dia consecutivo, não houve um aumento no número global de casos diagnosticados, que estabilizou nos 85, tal como o número mortes por complicações associadas à doença, que se mantém em nove.