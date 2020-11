OE2021

O programa de estágios na Administração Pública terá de ser aberto até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, segundo uma proposta de alteração do PCP ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aprovada hoje no parlamento.

"É aberto, até ao final do primeiro trimestre de 2021, o programa de estágios para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego na administração central e local", estabelece a proposta do PCP.

A iniciativa foi aprovada com votos a favor do PS, BE, PCP e PAN, a abstenção do PSD, CDS e Chega e contra da Iniciativa Liberal.