O 'lay-off', do Instituto de Segurança Social, e o programa "Máscaras Acessíveis", da Câmara Municipal de Cascais, venceram o Prémio Políticas Públicas do IPPS-ISCTE, que este ano foi sobre a resposta à pandemia covid-19, anunciou hoje a organização.

Registando 75 candidaturas a concurso, das quais 41 de autarquias e 34 de serviços de administração central, a iniciativa do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS) do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa culminou hoje com a apresentação dos dois projetos vencedores, numa cerimónia 'online', que contou com a participação da ministra da Saúde, Marta Temido, e da reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues.

Com o objetivo de distinguir as melhores práticas de administração pública central e local em Portugal, esta 2.ª edição do Prémio Políticas Públicas foi dedicada à resposta no âmbito da pandemia covid-19, contribuindo para "tornar mais visível este esforço significativo que tem vindo a ser feito pelo aparelho do Estado", disse à Lusa o presidente do IPPS-ISCTE, Ricardo Paes Mamede.