Covid-19

A Ibersol estimou hoje uma quebra de 40% no volume de negócios anual face ao agravamento da pandemia e consequentes medidas de restrição, notando que esta previsão pode ser agravada perante a imposição de novas limitações no Natal.

"Com o acentuado aumento da propagação do vírus nestas últimas semanas e a provável manutenção das restrições à circulação e funcionamento dos restaurantes, a nossa perspetiva aponta para uma redução do volume de negócios anual para cerca de 40%, que em função de eventuais agravamentos na aplicação de medidas restritivas à mobilidade de pessoas no período do Natal, pode eventualmente agravar este cenário", alertou o grupo, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2019, o volume de negócios da Ibersol ascendeu a 485,4 milhões de euros, o equivalente a uma progressão homóloga de 7,8%.