O saldo da dívida direta do Estado aumentou 0,4% em outubro face a setembro, para 263.908 milhões de euros, divulgou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP.

"Em 31 de outubro de 2020, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR 263.908 milhões [263.908 milhões de euros], aumentando 0,4% face a setembro de 2020", pode ler-se numa nota emitida hoje pelo IGCP.

A nota da entidade dirigida por Cristina Casalinho dá conta que a variação mensal deveu-se, "essencialmente", ao aumento no saldo das Obrigações do Tesouro (OT), "explicado pela emissão da OT 2,125% OUT2028 [maturidade em outubro de 2028" (com o valor nominal de EUR 654 milhões) e da OT 4,1% ABR2037 [maturidade em abril de 2037] (com o valor nominal de EUR 346 milhões)".