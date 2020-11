Covid-19

O surto de covid-19 num lar na Raposeira, no concelho de Leiria, que infetou todos os 23 utentes, dos quais cinco morreram, é considerado terminado no sábado, disse hoje a Autoridade de Saúde.

"Excluindo os óbitos, que lamentamos, os utentes que estão no lar terminam os 20 dias de isolamento no sábado. Regressarão, no contexto da instituição, à normalidade da sua vida diária no domingo", afirmou à agência Lusa a delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, Odete Mendes.

A responsável assinalou que, "com as comorbilidades associadas, a covid-19 contribuiu para acelerar este desfecho" das cinco mortes.