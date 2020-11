Covid-19

Cinco doentes e dois profissionais de saúde do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto testaram positivo à covid-19, estando em "isolamento e com todas as medidas de segurança necessárias para este tipo de situação", revelou hoje a instituição.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o IPO do Porto refere que "foram identificados cinco doentes e dois profissionais de saúde positivos para covid-19, todos eles relacionados com o piso 08 de internamento do Edifício A [cirurgia]".

Na nota, que é assinada pelo conselho de administração, o IPO do Porto especifica que "o primeiro caso foi detetado ontem [quinta-feira] num doente que revelou febre e sintomas respiratórios suspeitos".