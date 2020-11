Actualidade

O tenista russo Daniil Medvedev mantém-se invicto nas ATP Finals, depois de hoje ter vencido o argentino Diego Schwartzman, que se despediu da sua estreia na competição sem qualquer vitória.

Já apurado para as meias-finais, o número quatro mundial esteve indomável, apoiando-se no seu serviço para impor a Schwartzman um duplo 6-3, em uma hora e 14 minutos.

Medvedev, que no ano passado, na sua estreia, saiu da O2 Arena de Londres sem qualquer triunfo, é o único jogador 100% vitorioso no final da fase de 'round robin' desta edição das ATP Finals, não tendo mesmo cedido qualquer 'set' nos três encontros que disputou no grupo Tóquio1970.