Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira dos seis milhões (6.020.164) de casos de infeção pelo novo coronavírus, após contabilizar 38.397 infetados nas últimas 24 horas, informou hoje o executivo.

O Brasil tornou-se assim no terceiro país do mundo a transpor a marca dos seis milhões de infetados, apenas atrás dos Estados Unidos (12,2 milhões) e da Índia (cerca de nove milhões), de acordo com o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

Em relação ao número de mortes, o país sul-americano somou 552 óbitos entre quinta-feira e hoje, totalizando agora 168.613 vítimas mortais.