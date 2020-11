Covid-19

A cardiologista Fátima Pinto lamentou hoje que se perca "todos os dias" horas e muita tinta a escrever sobre a covid-19 e se esqueça as milhares de pessoas que já morreram este ano com doenças cardiovasculares e de cancro.

"É claro que estamos numa situação de emergência e temos que falar do assunto, mas eu sinto que as pessoas às vezes metem um bocadinho a cabeça debaixo do tapete, por debaixo da areia, mas esquecem-se que em saúde nós temos nichos de prioridades que não podemos deixar de contemplar", disse à agência Lusa a diretora do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Fátima Pinto salientou que as principais causas de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares e neoplasias e a causa por covid-19 vem mais para o fim da lista.