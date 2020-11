Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas hoje na explosão de mais de uma dúzia de morteiros no centro de Cabul, disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão.

Os projéteis foram disparados de dois carros, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian.

Ninguém assumiu de imediato a responsabilidade pelo ataque desta madrugada, que também atingiu a zona de Wazir Akbar Khan, que alberga as missões diplomáticas e várias empresas internacionais.