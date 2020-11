5G

Bruxelas está a avaliar as queixas recebidas sobre o processo do leilão de 5G em Portugal e garante estar "em contacto com as autoridades portuguesas", mas não revela o seu conteúdo, nem avança com uma previsão do resultado.

Questionada pela Lusa sobre o 5G em Portugal, que está a ser marcado por uma 'guerra' entre operadores e regulador Anacom, fonte oficial do executivo comunitário disse à Lusa que Bruxelas "recebeu queixas sobre este assunto e está a avaliar de acordo com os seus procedimentos padrão".

A mesma fonte disse que está "em contacto com as autoridades portuguesas", escusando-se a avançar mais detalhes.