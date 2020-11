Covid-19

A Rússia registou hoje um novo recorde de novas infeções e mortes nas últimas 24 horas por causa do novo coronavírus, dois dias depois de ultrapassar a marca dos dois milhões de doentes, anunciaram as autoridades.

As autoridades sanitárias anunciaram hoje que foram registadas 24.822 novas infeções e 476 mortes, num total, desde o início da pandemia, de 2.064.748 de pessoas infetadas e 35.778 mortes.

Este número que reflete uma mortalidade inferior a outras partes do mundo é, no entanto, questionável. As autoridades apenas registam as mortes causadas por o novo coronavírus após a autópsia revelar que essa foi a causa primária.