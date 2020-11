Covid-19

As autoridades de saúde alemãs contabilizaram 254 mortos e 22.964 novos casos de covid-18 nas últimas 24 horas, menos 684 face a sexta-feira, dia em que foi registado o valor mais alto desde o início da pandemia.

Segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI), os casos positivos registados desde o primeiro contágio no país, no final de janeiro, totalizam 902.528 e 13.884 mortos.

O Instituto Robert Koch estima que cerca de 593.100 pessoas já recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 295.500 casos ativos.