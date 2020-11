Actualidade

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou a que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa sejam, "a partir da crise, um sinal de esperança" e "vontade de colaborar na construção de um mundo melhor".

Numa mensagem dirigida aos jovens portugueses que, no domingo, no Vaticano, vão receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a realizar em Lisboa em 2023, José Ornelas, também bispo de Setúbal, deixou o desejo de que sejam um sinal da vontade de "levantar-se para acudir, agora as vítimas da crise; levantar-se para superar as dificuldades; levantar-se para um mundo mais humano e fraterno".

Portugal recebe no domingo, na missa presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, os símbolos da JMJ.