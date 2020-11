Actualidade

Uma enorme multidão reuniu-se hoje no Paquistão, no funeral do fundador de um partido islâmico radical cuja retórica inflamada alimentou, nas últimas semanas, a ira no país contra a França por causa das caricaturas do profeta Maomé.

As autoridades não informaram sobre o número de participantes no funeral, que decorre em Lahore (este), mas segundo observadores locais terá chegado a centenas de milhares de pessoas, a maioria sem respeitar o uso obrigatório de máscara para conter uma segunda onda da pandemia que ameaça o Paquistão.

Khadim Hussain Rizvi, de 54 anos, que fundou, em 2015, o Tehreek-e-Labbaik Paquistão (TLP), um movimento extremista influente, morreu na quinta-feira num hospital em Lahore, após dificuldades respiratórias e febre alta.