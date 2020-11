Covid

A recente subida dos casos de covid-19 em Hong Kong levou à suspensão, durante pelos menos duas semanas, da "bolha de viagens aéreas" que a cidade financeira tinha acordado com Singapura e que começava no domingo, foi hoje anunciado.

Em outubro, as autoridades de Hong Kong e Singapura anunciaram que tinham chegado a acordo para autorizar viagens sem necessidade de quarentena com o objetivo de retomar os voos entre as duas cidades financeiras de forma "progressiva e segura".

No entanto, a recente subida dos casos de coronavírus em Hong Kong fez com que essa operação ficasse suspensa pelo menos até dezembro, afirmou o secretário de Comércio e Desenvolvimento Económico de Hong Kong, Edward Yau Tang-wah, em conferência de imprensa.